Зеленский рассказал о встрече с членом Конгресса США Маккоулом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с почетным председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Майклом Маккоулом в Киеве обсуждал ситуацию на войне и перспективы оборонного сотрудничества Украины и США.

Об этом он сообщил в своём X, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что поблагодарил Маккоула за двухпартийную поддержку и внимание к Украине. Он, в свою очередь, поздравил Украину с успешными итогами саммита НАТО в Анкаре.

I met with Michael McCaul @RepMcCaul, Chairman Emeritus of the U.S. House Committee on Foreign Affairs. I'm grateful for the bipartisan support and for attention to Ukraine.



Michael congratulated Ukraine on a successful NATO Summit in Ankara. I briefed him on the outcomes of my… pic.twitter.com/8429yL58au – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

"Я проинформировал о результатах встречи с президентом США. Действительно, саммит стал для нас успехом. Лицензии на производство будущих систем Patriot в Украине – для нас это очень важно. Рассчитываем, что на уровне команд удастся оперативно это реализовать", – рассказал Владимир Зеленский.

Обсудили также ситуацию на фронте, российские удары вглубь территории Украины и украинские "дальнобойные санкции".

"Мы готовы развивать это направление, прежде всего связанное с дронами, с партнерами, которые поддерживали нас с самого начала. Формат для этого есть – Drone Deal, и мы обсудили, как он может работать между нашими странами", – отметил президент.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что Маккоул во время визита в Украину побывал на фронте – став первым таким членом Конгресса.

Перед этим Зеленский встретился с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Ранее, 10 июля, Грэм заявил о достижении соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против РФ.