Во Франции активировали чрезвычайный план из-за новой волны сильной жары

Правительство Франции приняло беспрецедентные меры, активировав план Orsec в связи с экстремальной жарой.

Об этом сообщает Euronews, передает "Европейская правда".

План Orsec – система экстренного реагирования и помощи в чрезвычайных ситуациях. Его обычно задействуют во время природных катастроф, например, наводнений.

Он будет активирован в департаментах, где объявлен "красный" уровень метеорологической опасности. В субботу таких департаментов будет 24, а в 59 департаментах синоптики объявили "оранжевый" уровень.

"Проведены консультации, состоялся обмен мнениями, выполнена работа", – заявила официальный представитель правительства Мод Брежон.

Как известно, в последние дни во Франции борются с многочисленными лесными пожарами различного масштаба, преимущественно на юге страны. В стране задержали двух человек, подозреваемых в умышленных поджогах.

Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2000 "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра увеличится после поступления полных данных.