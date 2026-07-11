Глава МИД Турции назвал консенсус, достигнутый на саммите НАТО, "историческим успехом"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан охарактеризовал саммит НАТО в Анкаре как "историческую" встречу, отметив, что Альянс достиг консенсуса в период глобальной неопределенности и стратегических разногласий.

Заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства приводит Hürriyet Daily News, сообщает "Европейская правда".

Фидан заявил, что эта встреча стала исторической как по форме проведения, так и по своим результатам.

"Этот саммит был поистине историческим как с точки зрения его организации, так и с точки зрения его итогов", – сказал Фидан, добавив, что он также стал "необычайным успехом" для внешней политики Турции при президентстве Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фидан отметил, что саммит состоялся в период, когда дискуссии о будущем НАТО, сдерживании и трансатлантических отношениях породили неопределенность относительно направления развития альянса.

По его словам, саммит в Анкаре продемонстрировал, что НАТО, как и прежде, сохраняет свою актуальность и что разногласия между участниками по обе стороны Атлантики можно урегулировать.

"Фактически это стало возвращением к первоначальной роли НАТО, которая заключалась не в наступательных действиях, а в большей степени в обороне, поддержании мира и укреплении процветания и стабильности", – отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также ранее заявил, что саммит НАТО в Анкаре завершился успешно, а также назвал это мероприятие исторической встречей, которая поможет определить будущее Альянса в условиях вызовов для евроатлантической безопасности.

Сообщалось также, что Эрдоган выступил за то, чтобы между союзниками по НАТО не существовало ограничений в отношении сотрудничества оборонных отраслей, настаивая на участии Анкары в некоторых инициативах, касающихся исключительно Европы.

Он также призвал включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.