СМИ рассказали, как Турция пытается избавиться от российских ЗРК С-400

Турция стремится получить согласие России на передачу третьей стране приобретенных ранее зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы расчистить путь для закупки истребителей F-35 американского производства.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Анкара выступила с этой инициативой в последние недели, всего через несколько месяцев после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил вернуть комплексы С-400 России.

По словам турецких собеседников агентства, эта идея не нашла широкой поддержки.

Однако агентство отмечает, что передача С-400 третьей стране также может не решить проблему, поскольку американские сенаторы заявили журналистам на этой неделе, что такая передача не устранит опасений по поводу безопасности.

Переговоры с Россией начались накануне саммита лидеров НАТО в столице Анкаре, который проходил на этой неделе, когда президент Дональд Трамп дал понять, что в ближайшее время может отменить свой запрет на закупку Турцией истребителей F-35 у США.

Последнее предложение поступило после того, как Турция высказала идею о том, что она могла бы оставить у себя С-400, но при этом позволить США контролировать эксплуатацию комплексов, чтобы развеять опасения, что данные, собираемые системой, могут поставить под угрозу стелс-способности истребителей F-35.

По словам источников, американские чиновники отвергли эту идею.

В настоящее время Анкара не использует эту систему, несмотря на то, что она имеется в её арсенале, заявили турецкие официальные лица.

Собеседники также сообщили, что вопрос о С-400 стоял на повестке дня министра иностранных дел Турции Хакана Фидана во время его поездки в российский город Казань, где он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как известно, в Кремле подтвердили, что Россия и Турция обсуждали вопрос о зенитных ракетных комплексах С-400, которые ранее были поставлены Анкаре.

Турция заинтересована в приобретении американских истребителей F-35, однако сталкивается с препятствиями в связи с закупкой российской системы противовоздушной обороны С-400.

Конгресс США принял закон, запрещающий любую продажу истребителей F-35 Турции до тех пор, пока Анкара будет владеть системами С-400, заявив, что российская система представляет угрозу безопасности американских боевых самолетов. ⁠

Накануне саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп высказал предположение, что он может отменить санкции, введенные против Турции, чтобы облегчить продажу самолетов.

Подробнее читайте в статье: Подарок для Эрдогана. Может ли Трамп "забыть" о российских С-400 и снять санкции с Турции.