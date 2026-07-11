В політичних колах Грузії розгорілась суперечка через незапрошення на саміт НАТО

У політичних колах та громадянському суспільстві Грузії розгорілася нова дискусія щодо того, чому уряд країни знову не запросили на саміт НАТО в Анкарі та на інші регіональні політичні й оборонні заходи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як і на попередніх самітах, до Анкари були запрошені країни-партнери НАТО: Катар, ОАЕ, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія, а також Україна – для обговорення питань регіональної безпеки.

Тим часом Грузія, яка раніше була ключовим партнером НАТО, вперше не фігурувала ані в офіційній програмі саміту, ані в супутніх форумах.

Протягом останнього десятиліття Грузія незмінно називала курс на ЄС і НАТО стратегією національного розвитку, проте цього разу Тбілісі опинився поза порядком денним альянсу. Це викликало в країні суперечку щодо того, чи не втратила Грузія свій політичний вплив і значимість.

Представники керівної партії Грузії стверджують, що в програмі саміту в Анкарі просто не було формату зустрічей, у яких країна брала участь раніше, і відкидають звинувачення в політичній ізоляції.

Депутат "Грузинської мрії" Іраклій Кірцхалія заявив журналістам у Тбілісі: "У нас немає проблем з участю в саміті, запитайте організаторів, чому ми там не представлені".

У МЗС Грузії повідомили, що глава відомства Мака Бочорішвілі збирається взяти участь в окремому заході в Туреччині під назвою "Союзники в Анкарі", однак він відбувається в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, яку критики вважають не пов’язаною з самітом НАТО.

"Для Грузії це важлива нагода представити партнерам позиції країни та її регіональну роль", – зазначила Бочорішвілі, говорячи про альтернативний захід.

Представник опозиційної партії "Лело" Грігол Гегелія у відповідь заявив, що вперше в історії Грузії країна не представлена на самому саміті НАТО.

Тим часом колишній посол Грузії при НАТО Леван Долідзе заявив, що "Грузія зараз фактично перебуває у конфронтації зі своїми колишніми стратегічними партнерами, що явно позначається на відносинах країни з НАТО та ЄС", оскільки "зовнішня політика, що веде до міжнародної ізоляції, завдає серйозної шкоди національним інтересам нашої країни".

У Грузії, яка є формально залишається кандидатом на членство в ЄС, у 2024 році пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали опозиційні партії, а також Європарламент.

Нагадаємо, у представленому у листопаді Єврокомісією пакеті звітів про розширення Тбілісі критикують найбільше. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що наразі Грузія є країною-кандидатом на членство в ЄС "лише за назвою".