У Фінляндії включать протидію дронам до програми підготовки призовників

У Фінляндії Сили оборони починають проводити підготовку з використання протидронових систем у відповідь на зростаючу загрозу з боку безпілотників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Фінські військові характеризують протидронові системи як прості у використанні та економічно ефективні.

Цієї осені протидронові системи спочатку випробують кадрові військові, а наступного року навчання пошириться на призовників, повідомляє інспектор ППО полковник Мано-Мікаель Нокелайнен.

Нову техніку отримають, зокрема, батареї протидронової оборони, що формуються.

Керівник досліджень компанії Sensofusion, що спеціалізується на протидроновому захисті, Мікко Хюппьонен зазначає, що технології атакувальних дронів та захисту від них розвиваються настільки швидко, що виникла "гра в кота й мишу".

За його словами, це лише питання часу, коли дрони за допомогою штучного інтелекту почнуть самостійно приймати рішення про життя та смерть.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

Повідомляли також, що Фінляндія закупить системи ППО малої дальності шведського виробника Saab.