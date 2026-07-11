В Финляндии включат противодействие дронам в программу подготовки призывников

В Финляндии Силы обороны начинают проводить подготовку по использованию противодроновых систем в ответ на растущую угрозу со стороны беспилотников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Финские военные характеризуют противодроновые системы как простые в использовании и экономически эффективные.

Этой осенью противодроновые системы сначала испытают кадровые военные, а в следующем году обучение распространится на призывников, сообщает инспектор ПВО полковник Мано-Микаэль Нокелайнен.

Новую технику получат, в частности, формирующиеся батареи противодроновой обороны.

Руководитель исследований компании Sensofusion, специализирующейся на противодроновой защите, Микко Хюппёнен отмечает, что технологии атакующих дронов и защиты от них развиваются настолько быстро, что возникла "игра в кошки-мышки".

По его словам, это лишь вопрос времени, когда дроны с помощью искусственного интеллекта начнут самостоятельно принимать решения о жизни и смерти.

Напомним, правительство Финляндии готовит специальную памятку для жителей страны с инструкциями о действиях в случае угрозы со стороны дронов.

Также сообщалось, что Финляндия закупит системы ПВО малой дальности шведского производителя Saab.