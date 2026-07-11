В политических кругах Грузии разгорелся спор из-за неприглашения на саммит НАТО

В политических кругах и гражданском обществе Грузии разгорелась новая дискуссия о том, почему правительство страны вновь не пригласили на саммит НАТО в Анкаре и на другие региональные политические и оборонные мероприятия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Как и на предыдущих саммитах, в Анкару были приглашены страны-партнеры НАТО: Катар, ОАЭ, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия, а также Украина – для обсуждения вопросов региональной безопасности.

Между тем Грузия, которая ранее была ключевым партнером НАТО, впервые не фигурировала ни в официальной программе саммита, ни в сопутствующих форумах.

В течение последнего десятилетия Грузия неизменно называла курс на ЕС и НАТО стратегией национального развития, однако на этот раз Тбилиси оказался вне повестки дня альянса. Это вызвало в стране дискуссию о том, не утратила ли Грузия своё политическое влияние и значимость.

Представители правящей партии Грузии утверждают, что в программе саммита в Анкаре просто не было формата встреч, в которых страна участвовала ранее, и отвергают обвинения в политической изоляции.

Депутат от партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия заявил журналистам в Тбилиси: "У нас нет проблем с участием в саммите, спросите у организаторов, почему мы там не представлены".

В МИД Грузии сообщили, что глава ведомства Мака Бочоришвили собирается принять участие в отдельном мероприятии в Турции под названием "Союзники в Анкаре", однако оно проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которую критики считают не связанной с саммитом НАТО.

"Для Грузии это важная возможность представить партнерам позиции страны и её региональную роль", – отметила Бочоришвили, говоря об альтернативном мероприятии.

Представитель оппозиционной партии "Лело" Григол Гегелия в ответ заявил, что впервые в истории Грузии страна не представлена на самом саммите НАТО.

Между тем бывший посол Грузии при НАТО Леван Долидзе заявил, что "Грузия сейчас фактически находится в конфронтации со своими бывшими стратегическими партнерами, что явно сказывается на отношениях страны с НАТО и ЕС", поскольку "внешняя политика, ведущая к международной изоляции, наносит серьезный ущерб национальным интересам нашей страны".

В Грузии, которая формально остается кандидатом на членство в ЕС, в 2024 году прошли парламентские выборы, результаты которых не признали оппозиционные партии, а также Европарламент.

Напомним, в представленном в ноябре Еврокомиссией пакете отчетов о расширении Тбилиси подвергается наибольшей критике. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что в настоящее время Грузия является страной-кандидатом на членство в ЕС "только по названию".