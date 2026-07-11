Во Франции в связи с лесными пожарами задержали более 30 человек

С начала сезона лесных пожаров 2026 года во Франции в связи с ними задержали 32 человека.

Как сообщает BFMTV, об этом заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес.

Глава МВД сообщил, что в целом в связи с лесными пожарами в этом году задержали 32 человека в 22 департаментах, которых считают причастными к возгораниям – с января их зафиксировали более 8000.

Он осудил халатные и опасные действия и пообещал, что правоохранительные органы будут решительно противодействовать подобным поступкам.

Президент Эмманюэль Макрон, со своей стороны, заявил, что 9 из 10 зафиксированных возгораний связаны с деятельностью людей.

"Каждый несет ответственность за свое поведение. Будем бдительны", – призвал он.

Ранее во Франции подсчитали, что за "пожарный" сезон 2026 года лесные пожары опустошили более 25 тысяч гектаров территории – вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года.

В эти выходные во Франции снова крайне жаркая погода, на большей части территории страны объявлен "оранжевый" уровень опасности. В Институте метеорологии отмечают, что жара в сочетании с сухостью почв повышает риск возникновения пожаров.

Гражданам рекомендуют воздерживаться от барбекю на природе рядом с растительностью, выбрасывать окурки исключительно в мусорные баки, хранить легковоспламеняющиеся материалы и мусор в безопасных местах и подальше от жилья, заниматься деятельностью, которая может привести к возгоранию, вдали от растительности.

В испанской Андалусии объявили трехдневный траур в связи с массовыми гибелями людей в результате лесного пожара.