Глава УИНП заверил, что поиск захоронений жертв Волынской трагедии будет продолжаться

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алфёров заверил, что поиски захоронений польских жертв Волынской трагедии на территории Украины будут продолжаться, и выразил надежду на то, что уже в этом году начнутся поиски украинских погибших на территории двух сел в Польше.

Об этом он заявил в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

Алфёров заверил, что Украина признает Волынскую трагедию, а поиск захоронений и перезахоронение жертв этих событий должны оставаться важным элементом исторического диалога между Украиной и Польшей, поэтому с украинской стороны такие разрешения будут выдаваться и в дальнейшем.

"Независимо от существующих споров, такая работа должна продолжаться. Тупик в вопросе эксгумационных и поисковых работ не способствует ни диалогу, ни христианской этике", – отметил он.

Алфёров также выразил надежду, что украинская сторона сможет начать поиски захоронений украинцев, убитых во время событий Волынской трагедии в селах Сагринь и Ласкув на территории Польши.

"Надеюсь, что, несмотря на существующие политические разногласия, украинская сторона сможет начать поисковые, а возможно, и эксгумационные работы в Сагрине и Ласкуве в этом году, и мы получим соответствующие согласования от польской стороны", – отметил глава УИНП.

Польский премьер Дональд Туск в обращении по случаю Национального дня памяти жертв Волынской трагедии подчеркнул необходимость сохранять солидарность, которая "основана на правде, памяти и надежде", и отметил, что память не может быть орудием ненависти.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия заинтересована в раздувании эмоций вокруг польско-украинских исторических споров.