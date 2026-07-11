Эйфелева башня и Лувр сократили график работы из-за жары
Самые известные достопримечательности и музеи Парижа на несколько дней перейдут на сокращенный график работы в связи с экстремальными температурами.
[ИСТОЧНИК]Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
11 июля в администрации Эйфелевой башни объявили, что в связи с крайне жаркой погодой во французской столице объект закроется для посетителей с 16 часов, тогда как обычно принимает туристов до полуночи.
Такой режим работы продлится также в воскресенье.
Аналогичные меры ввели всемирно известный музей искусств Лувр и музей д’Орсе – первый в ближайшие дни, до понедельника включительно, будет закрываться в 16 часов, второй – в 17 часов до среды.
Как известно, в эти выходные во Франции начался пиковый период новой волны жары. В воскресенье местами в самые жаркие часы суток ожидаются более 40–42 °C.
Правительство активировало чрезвычайный план из-за новой волны жары, а президент Эмманюэль Макрон призвал быть особенно осторожными с огнем на фоне повышенной пожарной опасности.
Ранее было объявлено, что с последней волной жары в конце июня во Франции могут быть связаны более 2000 "избыточных" смертей; не исключено, что эта цифра вырастет после поступления полных данных.