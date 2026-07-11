В румынских Карпатах сорвалась группа скалолазов, одна женщина погибла

В румынских Карпатах в результате несчастного случая пострадали трое альпинистов-скалолазов, одна женщина из группы погибла.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В субботу Департамент по чрезвычайным ситуациям сообщил о несчастном случае в горном массиве Бучеджи в районе городка Буштень. Четверо скалолазов во время подъема сорвались с 10-метровой высоты из-за обрыва троса.

Инцидент произошел в труднодоступной местности, где любят тренироваться скалолазы.

Для оказания помощи пострадавшим были задействованы горные спасательные службы, в том числе вертолеты. Одна женщина из группы скончалась на месте, остальных троих в сознании эвакуировали в Буштень.

Префект города Прахова Даниэль Никодим в комментариях СМИ сообщил, что с группой был инструктор, который после инцидента оказал первую помощь и вызвал спасательные службы.

В конце июня в немецкой Баварии погиб 19-летний альпинист.

Также в июне на Монблане спасали двух польских альпинистов, которые попали под удар молнии.