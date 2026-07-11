Повреждение железной дороги на западе Германии может быть диверсией левых активистов

Немецкие следователи предполагают, что возгорание на важной железнодорожной линии на западе Германии может быть диверсией.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Источники в силовых структурах на условиях анонимности сообщили, что причиной пожара на важной железнодорожной ветке между Дюссельдорфом и Кельном в эту пятницу могла быть диверсия.

В результате пожара были повреждены несколько сигнальных кабелей, из-за чего движение пришлось остановить. Перебои на ветке продолжились и в субботу, в Deutsche Bahn сообщили, что проблемы продлятся как минимум до вечера.

По словам собеседников, маловероятно, что такое возгорание могло произойти по техническим причинам. Также настораживает то, что это произошло в двух местах.

Вскоре после комментариев источников в сети появилось заявление, в котором ответственность взяла на себя леворадикальная группа Angry Birds Commando, утверждая, что их члены заложили зажигательные устройства среди кабелей.

Источники говорят, что заявление об ответственности выглядит подлинным. Ранее эти же активисты заявили о своей ответственности за инцидент на железной дороге между Дюссельдорфом и Дуйсбургом около года назад.

Официально в пятницу сообщалось, что следователи еще выясняют, есть ли основания подозревать поджог.

Федеральное ведомство по защите конституции Германии в годовом докладе назвало правых экстремистов наибольшей угрозой для демократии в стране, однако отметило растущую угрозу и со стороны левых радикалов.

В докладе отмечают, что следить за действиями крайне левых довольно сложно – как в случае с Vulkangruppe, взявшей на себя ответственность за масштабное отключение электричества в Берлине.