В Финляндии задержали 48 участников массовой драки футбольных фанатов

Финская полиция задержала 48 человек после уличной драки в Лахти – предположительно, футбольных фанатов; среди них преимущественно финны и несколько иностранцев.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Столкновения произошли днём 11 июля в центре южного города Лахти. Первые звонки в полицию о крупной уличной драке поступили после полудня по местному времени.

Iltalehti/фото от читателя

По словам свидетелей из местного бара, некоторые молодые люди сразу пришли на площадь в балаклавах. Конфликтующие группы начали бросаться дымовыми шашками и стульями с террас. В баре разбили окно, разбили стекло также на лоджии квартиры над площадью.

После вмешательства правоохранителей задержали 48 человек – преимущественно финнов. Среди них также по одному гражданину Польши, Италии, Австрии и Лихтенштейна.

Предварительно в полиции считают участников драки болельщиками финских футбольных клубов HJK и FC Lahti, которые вечером играют на местном стадионе.

Правоохранители заверили, что продолжат следить за ситуацией в городе и после матча.

В Мюнхене после массовой драки футбольных болельщиков в апреле задержали более 500 человек.

Уличные беспорядки во Франции, сопровождавшие победу в Лиге чемпионов парижского футбольного клуба ПСЖ 30 мая, привели к почти 900 задержаниям.