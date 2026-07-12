США выплатили $3 млн жертвам загадочного "гаванского синдрома"

Правительство США выплатило почти 3 млн долларов в качестве компенсации жертвам так называемого "гаванского синдрома" – загадочного неврологического расстройства, о котором сообщали шпионы, дипломаты и их семьи.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Эти выплаты являются первыми, произведенными в пользу сотрудников американских ведомств в связи с этим заболеванием, о котором впервые начали сообщать десять лет назад сотрудники ЦРУ, работавшие в кубинской столице.

С тех пор американские сотрудники, находившиеся в других странах, в частности в Китае, сообщали об "аномальных случаях, связанных со здоровьем".

Больные описывали такие симптомы, как ощущение низкого гудения, щелканья, писка и "скрипа металла", тогда как другие сообщали о сильном давлении на череп, головокружении и тошноте.

Министерство обороны США заявило, что и в дальнейшем будет уделять приоритетное внимание "оказанию помощи пострадавшему персоналу", объявив о выплате компенсации в соответствии с Законом о Гаване, вступившим в силу в 2021 году.

На протяжении многих лет ведутся многочисленные спекуляции о том, что – и кто – является причиной "гаванского синдрома".

Некоторые утверждали, что заболевание вызвано микроволнами, что породило дальнейшие предположения о том, что иностранное государство могло применить какое-то оружие на основе сонара для нападения на американских сотрудников за рубежом и членов их семей.

О "гаванском синдроме" впервые публично сообщили в 2016 году, когда американские дипломаты на Кубе заявили, что им стало плохо и что они слышали пронзительные звуки ночью.

О других случаях сообщалось по всему миру – от Вашингтона до Китая.

Именно эти сообщения породили предположения об атаке со стороны иностранного государства с использованием таинственного звукового оружия.

В 2017 году правительство США вывело более половины персонала из своего посольства в Гаване после того, как сотрудники и их семьи сообщили о головокружении, тошноте и трудностях с концентрацией внимания.

В 2024 году журналисты-расследователи заявили о новых доказательствах того, что серьезные проблемы со здоровьем – так называемый "гаванский синдром" – у американских чиновников могли быть вызваны российской военной разведкой.

Тогда в Белом доме заявляли, что не видят связи между случаями так называемого "гаванского синдрома" и действиями спецслужб РФ.

При этом примерно в то же время в Пентагоне подтвердили, что один из чиновников ведомства испытывал симптомы, схожие с "гаванским синдромом", во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.