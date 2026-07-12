Финляндия получила от РФ официальное уведомление о закрытии железнодорожных пунктов пропуска

Россия направила Финляндии официальное уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Речь идет, в частности, о пунктах пропуска Вартиус–Люття, Ниирала–Вяртсиля, Иматра–Светогорск, а также на станциях Выборг и Санкт-Петербург.

О принятом решении финские власти узнали еще в конце июня из СМИ, однако теперь был получен официальный документ.

По оценке МИД Финляндии, это решение России не окажет серьёзного влияния на страну, поскольку жизненно важные грузовые железнодорожные перевозки осуществляются преимущественно через Вайниккалу, который не подпадает под ограничения.

Напомним, правительство РФ приняло решение с 1 июля приостановить движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

В свою очередь, правительство Финляндии в начале лета продлило действие решения о закрытии наземных пунктов пропуска с Россией.