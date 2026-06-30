РФ з 1 липня закриє низку залізничних пунктів на кордоні з Фінляндією, Латвією і Естонією

Уряд РФ ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією.

Про це йдеться в офіційному розпорядженні російського уряду, пише "Європейська правда".

"Тимчасово призупинити з 1 липня 2026 року пересування осіб, транспортних засобів, товарів і вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих ділянках державного кордону Російської Федерації відповідно до переліку, наведеного в додатку", – йдеться в тексті документа.

Найбільше пунктів пропуску закриють на кордоні з Фінляндією. Під блокування потрапили залізничні вузли "Виборг", "Вяртсіля", "Люття", "Санкт-Петербург-Фінляндський" та "Свєтогорськ". Окрім цього, залізничний рух повністю зупинять на російсько-естонській ділянці через пункт пропуску "Печори-Псковські", а також на кордоні з Латвією, де припинить роботу пункт "Питалово".

МЗС Росії доручено повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про рішення. Причини закриття пунктів не називають.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.