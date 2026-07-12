СМИ узнали, что будут обсуждать на встрече "коалиции решительных" в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 13 июля, примет в Париже лидеров стран "коалиции решительных"; на встрече они обсудят укрепление украинской противовоздушной обороны и создание противоракетных систем.

Об этом стало известно изданию Euronews, пишет "Европейская правда".

Франция примет встречу "коалиции решительных" накануне празднования Дня Бастилии 14 июля, которую посетят не менее 25 глав государств или правительств для обсуждения поддержки Украины.

Ожидается, что к встрече такого формата присоединятся две новые страны – Молдова и Северная Македония.

В Париже союзники стремятся укрепить "обновленное чувство единства и сотрудничества в поддержку Украины", которое было подтверждено на недавнем саммите G7 в Эвяне и на саммите НАТО в Анкаре, где страны Альянса обязались предоставить Киеву 70 миллиардов евро военной помощи в 2026 году.

Цель состоит в том, чтобы показать, что партнеры продолжают поддерживать Украину и что Москва не может рассчитывать на усталость европейцев от войны, отметил советник президента Франции.

Лидеры "коалиции решительных" сосредоточатся на сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, в частности на недавно объявленных планах США по предоставлению лицензий на производство Patriot в Украине. Они также обсудят создание системы противоракетной обороны.

Что касается гарантий безопасности для Украины в случае гипотетического прекращения огня, в Елисейском дворце заявляют, что планы развертывания многонациональных сил "готовы". Однако они могут корректироваться, учитывая, что перспектива прекращения боевых действий по-прежнему кажется отдаленной.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Париже как в понедельник, так и во вторник. 14 июля Зеленский посетит военный парад в честь Дня взятия Бастилии, в котором также примут участие украинские военные.

Нынешний военный парад в День взятия Бастилии станет последним для президента Макрона перед тем, как он покинет свой пост, и даст ему возможность подчеркнуть политическую поддержку Украины.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.