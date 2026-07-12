Франция остановила три атомных реактора из-за жары

В воскресенье Франция остановила работу трёх атомных реакторов из-за сильной жары, мощность ещё восьми реакторов была существенно снижена.

Об этом сообщило Le Fiagro, пишет "Европейская правда".

Решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого водным экосистемам теплой водой, сбрасываемой электростанциями.

На фоне новой волны жары французский энергетический оператор EDF принял решение об остановке ядерных реакторов на атомной электростанции в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Роне и на АЭС Шуу на реке Маас.

Во Франции насчитывается 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают примерно 70% производства электроэнергии. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) устанавливает предельные значения температуры воды для каждого объекта. Любая волна жары, такая как та, что началась 4 июля, приводит к сокращению производства электроэнергии.

Как сообщалось, 12 июля во Франции для 37 департаментов действует "красный" уровень предупреждения об экстремальной жаре. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, которое может спровоцировать распространение лесных пожаров. Из-за новой волны жары, охватившей Францию, в стране сократили работу некоторых туристических достопримечательностей и отменили фейерверки ко Дню взятия Бастилии в ряде городов.

Сообщалось, что на фоне новой волны жары французское правительство активировало чрезвычайный план, а президент Эмманюэль Макрон призвал быть особенно осторожными с огнем в связи с повышенной пожарной опасностью.

Во время предыдущей волны жары, охватившей Францию в конце июня, также приостановили работу двух ядерных реакторов.