В Британии не нашли признаков того, что убийство экс-министра было политически мотивированным
Британские следователи пока не обнаружили признаков того, что убийство бывшей министра Энн Видеком имело политические мотивы.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
Также сообщили, что после задержания 28-летнего подозреваемого британца больше никого не разыскивают. Задержанного в пятницу подозреваемого на следующий день отпустили без предъявления обвинений.
"На данный момент по-прежнему нет оснований полагать, что это был инцидент с террористическими мотивами. Сейчас мы больше никого не разыскиваем в связи с этим убийством… Детективы оставляют открытыми различные версии относительно возможного мотива. Нет ничего, что указывало бы на политические мотивы", – отметил представитель полиции Девона и Корнуолла.
Энн Видеком работала в консервативном правительстве Джона Мейджора в 90-х годах, после чего в 2010 году ушла из парламента. Позже она присоединилась к Найджелу Фараджу и стала пресс-секретарём по миграционным и правовым вопросам в его популистской партии Reform UK.
78-летнюю Видеком на прошлой неделе нашли мертвой в собственном доме в сельской местности на юго-западе Англии с серьезными ранениями.
Как сообщалось, в Германии в 2025 году зафиксировали рекордное количество преступлений с политическими мотивами.