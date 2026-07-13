Каллас: 21-й пакет санкций против РФ в понедельник не утвердят, но есть альтернатива

21-й пакет санкций Евросоюза против России еще не готов к утверждению, но в понедельник, 13 июля, Совет ЕС по иностранным делам может утвердить отдельный список индивидуальных санкций в отношении 250 лиц и компаний.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД ЕС.

Каллас рассчитывает, что 13 июля будет утвержден новый санкционный список российских граждан и компаний, включающий 250 позиций, в то время как 21-й пакет санкций еще требует согласования.

"Сегодня мы надеемся согласовать 250 позиций (санкционного списка. – "ЕП"). Мы также работаем над 21-м пакетом санкций, по которому у нас пока нет договоренности", – заявила Каллас.

Что касается санкционного списка, она подчеркнула, что "это – наибольшее количество позиций, которое мы когда-либо вносили".

"Это также реакция на нападения, которые Россия недавно совершила на гражданское население (Украины)", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", накануне послам стран ЕС в Брюсселе не удалось прийти к соглашению по 21-му пакету санкций Евросоюза против России, обсуждение пакета решили продолжить 13 июля на уровне министров иностранных дел ЕС.

Стоит напомнить, что ещё 6 июля "ЕвроПравда" со ссылкой на собственные источники сообщала о проблемах с достижением консенсуса по 21-му пакету санкций, что может привести к отсрочке его принятия, с замораживанием ценового потолка на российскую нефть ЕС в виде отдельной санкционной меры 13 или 14 июля.

Также "ЕвроПравде" стало известно из собственных источников, что имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя российской нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова были исключены из проекта 21-го пакета санкций Евросоюза против России.

В то же время Австрия вновь выдвинула требование о снятии санкционных ограничений и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской.

Вопрос снятия санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, в последний раз публично поднимался в октябре 2025 года, во время обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России.