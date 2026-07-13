Сибига к Совету ЕС: не может быть пауз в усилении давления на Россию

Глава МИД Украины Андрей Сибига обратился к Совету ЕС по иностранным делам с призывом усилить давление на Россию, отметив, что этот месяц является критическим в ходе войны.

Об этом министр сообщил в X, передает "Европейская правда".

Сибига отметил, что в своем выступлении перед коллегами из стран-членов ЕС сосредоточился на укреплении противовоздушной обороны Украины, особенно защиты от баллистических атак, принятии 21-го пакета санкций Евросоюза и дальнейшем продвижении переговоров о вступлении.

Глава МИД проинформировал присутствующих об успехах Киева на поле боя и усилиях по достижению мира. В этом контексте он призвал партнеров усиливать давление на Россию с помощью санкций, включая предстоящий 21-й санкционный пакет.

"Наша задача – заставить Путина понять, что он ничего не получит от этой войны. Давление. Решительность. Повышение стоимости войны для агрессора. Это остается простой, но эффективной формулой", – подчеркнул Сибига.

Министр поблагодарил партнеров за поддержку его предложения отвечать на каждую массированную российскую атаку на Украину новыми санкциями, а также за быструю реакцию ЕС после ударов России по Киеву 2 июля.

Главы МИД обсудили дальнейшие санкционные меры против РФ, в частности ограничения в отношении "Росатома" и "Роскосмоса", отключение "Газпромбанка" от системы SWIFT и запрет на транспортные системы, задействованные в российских поставках СПГ.

Сибига отметил, что июль может стать критическим месяцем в войне, поэтому партнеры должны продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на агрессора.

"Этот июль критичен. Диктаторы и террористы не берут летних отпусков. Наши защитники – тоже. Это означает, что не может быть пауз в усилении давления на Россию, укреплении поддержки Украины и принятии важных политических решений ради единой и сильной Европы", – подчеркнул министр иностранных дел.

Сообщалось, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России еще не готов к утверждению, но в понедельник, 13 июля, Совет ЕС по иностранным делам может согласовать отдельный список индивидуальных санкций в отношении 250 лиц и компаний.

Как сообщала "Европейская правда", накануне послам стран ЕС в Брюсселе не удалось прийти к соглашению по 21-му пакету санкций Евросоюза против России, обсуждение пакета решили продолжить 13 июля.

Известно, что Болгария больше не будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС против России из-за исключения из него патриарха РПЦ Кирилла и основателя российской компании "Лукойл" Вагита Алекперова.