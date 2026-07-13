Зеленский прибыл во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 июля, прибыл в Париж.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Как сообщил сам глава государства в социальных сетях, главным приоритетом встреч во Франции станет укрепление противоракетной защиты Украины. Зеленский анонсировал в Париже встречу на уровне лидеров, советников по вопросам национальной безопасности и представителей оборонных компаний стран, которые могут присоединиться к созданию противоракетной системы.

Также украинский президент встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский прибыл в столицу Франции для участия во встрече лидеров "коалиции решительных".

Ранее СМИ сообщали, что на встрече соберутся не менее 25 глав государств или правительств для обсуждения поддержки Украины.

Лидеры "коалиции решительных" сосредоточатся на сотрудничестве в сфере противовоздушной обороны, в частности на недавно объявленных планах США относительно лицензий на производство Patriot в Украине. Они также обсудят создание системы противоракетной обороны.

Кроме того, ожидается, что Зеленский посетит военный парад ко Дню взятия Бастилии во вторник, в котором примут участие украинские военные.

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.