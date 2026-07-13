Бывший заместитель главы МИД Британии обжаловал в суде увольнение в связи с делом Мендельсона

Бывший заместитель министра иностранных дел Олли Роббинс подал судебный иск против правительства Великобритании в связи со скандалом вокруг назначения бывшего посла в США Питера Мендельсона.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил Министерство иностранных дел в начале этого года в фиаско с проверкой Мендельсона во время его назначения послом в США.

Роббинс был вынужден уйти в отставку за то, что в 2024 году одобрил доступ скандального экс-посла к секретной информации – решение, которое позволило Мендельсону занять пост посла в Вашингтоне.

Теперь экс-заместитель министра иностранных дел утверждает, что действовал вполне корректно и соблюдал надлежащие процедуры правительственной проверки и утверждения. Он заявил, что правительство Стармера оказывало давление на государственных служащих, чтобы те одобрили это назначение.

Профсоюз, представляющий государственных служащих, сообщил в понедельник, 13 июля, что Роббинс предпринял шаги для подачи ходатайства о судебном пересмотре решения о его увольнении.

"Я подаю этот иск с большой неохотой. Этого можно было бы избежать, если бы премьер-министр просто извинился за свою ошибку и компенсировал моральный ущерб и финансовые потери, которые она нанесла мне и моей семье. Вместо этого теперь я вынужден обратиться в суд с просьбой признать решения премьер-министра незаконными и необоснованными и отменить их", – сказал он.

Недавно обнародованные документы свидетельствуют об обещании Мендельсона тогдашнему главе МИД Дэвиду Лемми, что тот не пожалеет о его назначении. Также в новых документах обнаружилась критика Мендельсона в адрес Стармера.

Писали, что британские законодатели требуют предоставить им право вето на назначение дипломатов после скандального дела экс-посла Великобритании в США.

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