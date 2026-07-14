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Качка розповів про зустріч із Кос у Брюсселі

Новини — Вівторок, 14 липня 2026, 08:39 — Марія Ємець

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів деталі обговорень з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос на їхній зустрічі 13 липня у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Качка розповів, що на зустрічі з Кос вони обговорювали прогрес України у ключових для євроінтеграції реформах.

"Переглянули впровадження погоджених пріоритетів у реформах, у тому числі судовій реформі, посиленні антикорупційних інституцій, кроки для покращення системи судової експертизи. Також обмінялися думками щодо просування поступової інтеграції України у внутрішній ринок ЄС і секторальні політики у межах процесу вступу", – зазначив віцепрем'єр. 

Він додав, що ця робота залишається дуже важливою для "збереження імпульсу" у процесі вступу. 

Перед цим Качка заявив, що вважає надто критичною оцінку в 15% виконання "плану Качки-Кос".

Таку позицію висловили експертні організації, що системно опікуються євроінтеграцією, питаннями антикорупції та судової реформи.

Європарламент у нещодавньому рішенні визнав, що "план Качки-Кос" виконаний на 15%, і закликав Київ пришвидшитися.

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