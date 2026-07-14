Качка рассказал о встрече с Кос в Брюсселе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал о деталях обсуждений с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на их встрече 13 июля в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях.

Качка сообщил, что на встрече с Кос они обсуждали прогресс Украины в ключевых для евроинтеграции реформах.

Glad to meet Commissioner @MartaKosEU in Brussels today to discuss Ukraine’s 🇪🇺 accession process & progress on key reforms. Reviewed the implementation of the agreed reform priorities, including judicial reform, strengthening anti-corruption institutions, and steps to improve… pic.twitter.com/hEYMupBWFj – Taras Kachka (@taraskachka) July 13, 2026

"Рассмотрели ход реализации согласованных приоритетов реформ, в том числе судебной реформы, укрепления антикоррупционных институтов, а также мер по совершенствованию системы судебной экспертизы. Также обменялись мнениями относительно продвижения постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС и секторальные политики в рамках процесса вступления", – отметил вице-премьер.

Он добавил, что эта работа остается очень важной для "сохранения импульса" в процессе вступления.

Ранее Качка заявил, что считает чрезмерно критичной оценку в 15% выполнения "плана Качки-Кос".

Такую позицию высказали экспертные организации, которые системно занимаются вопросами евроинтеграции, борьбы с коррупцией и судебной реформы.

Европарламент в недавнем решении признал, что "план Качки-Кос" выполнен на 15 %, и призвал Киев ускорить работу.