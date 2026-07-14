Туск анонсировал учения войск "коалиции решительных" в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что осенью в Польше пройдут совместные учения французских и британских войск, цель которых – подготовить их к обеспечению гарантий безопасности Украине после войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом Туск заявил на пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже, цитирует Onet.

"Коалиция решительных" на заседании в Париже 13 июля приняла решение о том, что Польша в сентябре примет совместные военные учения с участием французских и британских войск

"С нашей точки зрения, решающим является наше совместное решение о том, что первые учения с участием французских и британских войск состоятся в Польше этой осенью, и это будут учения, которые подготовят всю коалицию, собравшуюся в Париже, к обеспечению реальных гарантий безопасности для Украины, а также для региона, – сказал польский премьер-министр.

Туск уточнил, что учения будут носить международный характер, а Польша со своей стороны обеспечит логистическую поддержку войскам союзников.

Он также заявил, что страна финансово и логистически готовится к возможному постоянному присутствию европейских союзных войск на польской территории.

"Последние, полные угроз выступления президента Путина и недавнее нападение на Киев ясно показывают, что эскалация со стороны России по-прежнему возможна. Поэтому мы с большим удовлетворением приветствовали это окончательное решение о том, что Польша будет принимать британские и французские войска", – подчеркнул премьер-министр.

Как сообщалось, 13 июля в Париже к встрече "коалиции решительных" присоединились 40 участников, в том числе присутствовала и Молдова. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "коалиции решительных" согласились провести следующую встречу в Украине.

В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.