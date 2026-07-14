ЕС опубликовал критерии завершения переговоров о вступлении с Украиной по 6-му кластеру

Европейский Союз опубликовал документ с общей позицией относительно критериев завершения переговоров о вступлении с Украиной по 6-му кластеру, который должны открыть сегодня, 14 июля.

Соответствующий документ имеется в распоряжении "Европейской правды".

Отмечается, что определяющими критериями-"бенчмарками" для завершения переговоров по 6-му кластеру в будущем будут следующие:

Согласно разделу 30 "Внешние отношения":

Украина должна гармонизировать свое законодательство с остальными положениями регламента ЕС 2021/821 об экспортном контроле товаров двойного назначения, включая принятые поправки, с положениями регламента 2019/452 о скрининге прямых иностранных инвестиций (FDI) и с положениями регламента 2019/125 о недопущении пыток;

Украина должна представить Еврокомиссии план действий с полным перечнем своих международных соглашений с целью их приведения в соответствие с acquis ЕС со дня вступления.

По разделу 31 "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика":

Украина должна принять национальную стратегию и план действий по противодействию контрабанде и незаконному владению огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, определить сферы ответственности национальных органов власти в этом вопросе, необходимые шаги с конкретными временными рамками и их финансирование, а также продемонстрировать "конкретный прогресс" в их реализации.

Как известно, 14 июля должен открыться переговорный кластер 6 "Внешние отношения" для Украины и Молдовы, соответствующее решение послы ЕС согласовали в минувшую пятницу. Он должен стать вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера "Основы".

Сроки открытия следующих четырех кластеров остаются неопределенными, в частности, из-за позиции Венгрии. Несмотря на оптимизм вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качки, существует значительная вероятность "сдвига" этого процесса на период после летних отпусков в Брюсселе.

Подробнее на эту тему – в статье Чего хочет Венгрия. Все о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.