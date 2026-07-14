Кронпринцесу Норвегії виписали з лікарні після трансплантації легень

Кронпринцесу Норвегії Метте-Маріт виписали з лікарні, де вона перебувала кілька тижнів після перенесеної трансплантації легень.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Королівський дім повідомив, що Метте-Маріт виписали з лікарні після трансплантації легень і кількатижневої госпіталізації.

Вона у повідомленні висловила подяку медичній команді, що опікувалася її лікуванням, та подякувала усім, хто погоджується на донорство органів. Також кронпринцеса подякувала усім, хто писав їй зі словами підтримки, зазначивши, що це було дуже важливо.

У наступні пів року кронпринцеса Метте-Маріт перебуватиме під ретельним медичним наглядом через ризик можливих ускладнень. У цей період вона не буде брати участі в офіційних заходах.

Метте-Маріт перенесла операцію з пересадки легень в середині червня.

Окрім серйозної хвороби, випробуванням для неї та королівської родини загалом став скандал довкола її знайомства з покійним мільярдером Джеффрі Епштейном та обвинувальний вирок синові за зґвалтування і домашнє насильство.

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