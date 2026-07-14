Кронпринцессу Норвегии выписали из больницы после трансплантации легких

Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит выписали из больницы, где она находилась несколько недель после перенесенной трансплантации легких.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Королевский двор сообщил, что Метте-Марит выписали из больницы после трансплантации легких и нескольких недель госпитализации.

В своем сообщении она выразила благодарность медицинской бригаде, которая занималась ее лечением, а также поблагодарила всех, кто соглашается на донорство органов. Также кронпринцесса поблагодарила всех, кто писал ей слова поддержки, отметив, что это было очень важно.

В течение следующих полугода кронпринцесса Метте-Марит будет находиться под тщательным медицинским наблюдением из-за риска возможных осложнений. В этот период она не будет участвовать в официальных мероприятиях.

Метте-Марит перенесла операцию по пересадке легких в середине июня.

Помимо серьезной болезни, испытанием для нее и королевской семьи в целом стал скандал вокруг ее знакомства с покойным миллиардером Джеффри Эпштейном и обвинительный приговор сыну за изнасилование и домашнее насилие.

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