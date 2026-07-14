Великобритания и ЕС подписали соглашение о пересечении границы в Гибралтаре

Великобритания и Европейский Союз во вторник подписали соглашение, которое регулирует статус Гибралтара, британской заморской территории, и упрощает пересечение границы в этом регионе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Договор о беспрепятственном перемещении людей и товаров через Гибралтар подписали в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, государственный министр Великобритании по делам Европы Стивен Даути, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес и главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Согласно документу, жители Гибралтара отныне смогут пересекать границу с Испанией, используя виды на жительство, без необходимости проставлять штамп в паспорте. В свою очередь, испанские граждане могут пересекать границу, используя государственное удостоверение личности.

Прибывающие в аэропорт Гибралтара будут предъявлять свои паспорта как местным пограничникам, так и испанским.

Кроме того, Великобритания планирует ввести систему, аналогичную той, которая действует у французской полиции на лондонском железнодорожном вокзале Сент-Панкрас для поездов Eurostar.

Великобритания получила Гибралтар – стратегически важный анклав на южной окраине Испании – по Утрехтскому договору 1713 года, который положил конец Войне за испанское наследство.

В июне 2025 года Великобритания и Европейский Союз достигли политического соглашения, призванного гарантировать беспрепятственное передвижение людей и товаров через британскую заморскую территорию Гибралтар.

Переговоры о статусе Гибралтара между Брюсселем и Лондоном длились почти пять лет – после выхода Великобритании из Евросоюза.

В рамках переговоров Испания предлагала взять на себя контроль над аэропортом Гибралтара. Этот шаг Великобритания считала неприемлемым.

Свобода передвижения имеет важное значение для Гибралтара, поскольку территория с населением около 34 тысяч человек зависит от примерно 15 тысяч работников, которые ежедневно пересекают границу со стороны Испании.