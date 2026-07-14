Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T і прискорить з Італією поставку ракет Aster 30

Франція надасть Україні два комплекси SAMP/T вже у цьому році і одночасно разом з Італією прискорить поставки ракет до них Aster 30 до жовтня цього року.

Як пише "Європейська правда", про це після зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном повідомив президент України Володимир Зеленський.

За підсумками домовленостей, зазначив Зеленський, Україна першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG.

"Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року", – повідомив Зеленський.

Крім того, додав глава держави, відбудеться закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Уже в цьому році має розпочатися навчання українських пілотів і механіків у Франції.

Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ.

Також, як вже повідомлялося, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет SCALP, бомб AASM і спільно з Італією також ракет Aster 30.

Франція співпрацюватиме з Україною та іншими партнерами також і в рамках антибалістичної програми FREYJA.