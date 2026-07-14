Франция предоставит Украине два комплекса SAMP/T и ускорит совместно с Италией поставку ракет Aster 30

Франция предоставит Украине два комплекса SAMP/T уже в этом году и одновременно с Италией ускорит поставки ракет Aster 30 для этих комплексов до октября этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По итогам договоренностей, отметил Зеленский, Украина первой получит новые усовершенствованные франко-итальянские системы SAMP/T NG.

"Франция также предоставит два комплекса SAMP/T для усиления нашей защиты уже в этом году. Одновременно Франция и Италия ускорят поставки ракет Aster 30 до октября этого года", – сообщил Зеленский.

Кроме того, добавил глава государства, состоится закупка первых 16 самолетов Rafale для украинской боевой авиации и вооружения к ним. Уже в этом году должно начаться обучение украинских пилотов и механиков во Франции.

После этого первые четыре самолета Rafale будут переданы ВСУ.

Также, как уже сообщалось, Украина получит лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM и совместно с Италией – ракет Aster 30.

Франция будет сотрудничать с Украиной и другими партнерами также и в рамках антибаллистической программы FREYJA.