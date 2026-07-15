СМИ: Германия не будет участвовать в первых учениях войск "коалиции решительных"

Германия не будет участвовать в первых военных учениях "коалиции решительных", которые должны пройти на территории Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству dpa сообщили источники в немецком правительстве.

По словам источников, "небольшие штабные учения" пройдут без участия Германии.

Коалиция, в которую входят около 35 стран, поддерживающих Киев, на встрече в Париже в понедельник договорилась о проведении первых учений многонациональных сил по поддержке Украины.

Они создаются для поддержки Украины в случае заключения перемирия с Россией.

Первые маневры должны состояться в Польше. Цель заключается в том, чтобы подготовиться к "конкретным гарантиям безопасности для Украины, а также для всего региона", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Штабные учения, прежде всего, предусматривают отработку командным составом процессов принятия решений или перемещения войск, как правило, без вывода военной техники или солдат на поле.

Как сообщалось, 13 июля в Париже к встрече "коалиции решительных" присоединились 40 участников, в частности, присутствовала и Молдова. Президент Владимир Зеленский заявил, что участники заседания "коалиции решительных" согласились провести следующую встречу в Украине.

В тот же день десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже заявили о создании Интегрированной коалиции противоракетной обороны, которая будет развивать противоракетный потенциал Европы.