Подозреваемый в коррупции экс-премьер Литвы рассказал, как его приглашали в Беларусь

Депутат Сейма Литвы и экс-премьер Саулюс Сквернялис, которого подозревают во взяточничестве, рассказал, как его пригласили в Беларусь, где, как утверждается, ему и его семье создали прекрасные условия для жизни.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как отметил Сквернялис, он получил два письма, якобы от белорусской журналистки, с приглашением приехать в соседнюю страну.

Он отметил, что получил эти письма ещё до того, как ему предъявили обвинения в коррупции, и до того, как парламент снял с него иммунитет.

"Меня пригласили приехать в Беларусь – всерьёз. Я получил два электронных письма от гражданки Беларуси, журналистки, это было ещё до всех судебных процессов здесь, до предъявления подозрений; в письмах было написано, что, по их данным, я нахожусь под подозрением, начнется политическое преследование, поэтому меня приглашают в Беларусь, где создадут все условия, возможности, предоставят ресурсы и финансирование для меня и моей семьи", – сказал политик.

Он отметил, что переслал эти письма в Департамент государственной безопасности Литвы, но ответа не получил.

"Я переслал письма в ДГБ, но считаю, что это провокация", – отметил Сквернялис.

16 апреля Сейм Литвы поддержал снятие депутатского иммунитета с экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса. Он является фигурантом крупного расследования о коррупционной схеме в Государственной службе защиты растений.

Сквернялис подозревается во взяточничестве по делу о коррупции, связанном с Государственной службой растениеводства. За это преступление ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет.

Генеральная прокуратура подозревает, что депутат Сквернялис с 1 января 2025 года по май того же года через свою помощницу Агне Силицкене договорился взять взятку за благосклонность в некоторых вопросах на занимаемой должности.

В феврале у Сквернялиса прошли обыски дома и в депутатском офисе. Его и ещё одного фигуранта, бывшего консерватора Казиса Старкевичюса, тогда допросили в качестве специальных свидетелей.