Зеленский хочет, чтобы ракеты к Patriot "Made in Ukraine" скорее стали реальностью

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Заявление украинского президента приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, Украина может стать третьим государством в истории, которое заключит соглашение о производстве ракет для Patriot.

"Я хочу поблагодарить президента США за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет спасти жизни тысяч людей в Украине. И очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось. И ракеты для Patriot с маркировкой "Made in Ukraine" как можно скорее стали реальностью", – подчеркнул он.

Напомним, во время публичной части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля американский лидер заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Зеленский также говорил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна быстро начаться "техническая" работа по ее реализации.

По данным СМИ, производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в какой-либо европейской стране, в частности рассматривается вариант с Германией.