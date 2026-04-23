Сійярто заявив, що "ніколи не служив" інтересам Росії

Міністр закордонних справ Угорщини, що залишає посаду, Петер Сійярто заявив, що він "ніколи не служив російським інтересам".

Про це він сказав у інтерв’ю Telex, пише "Європейська правда".

У Сійярто запитали, чи можна вважати його діяльність державною зрадою.

"Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", – заявив він.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що його країна "виграла" від дешевшої енергії РФ.

Також він заявив, що його ображає, коли його називають проросійським, бо він "ніколи не служив російським інтересам".

"Звинувачувати когось у зраді – це дуже серйозна справа", – акцентував Сійярто.

Варто зазначити, що Сійярто був найпомітнішим обличчям проросійської політики прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Раніше оприлюднені записи телефонних розмов, у яких Сійярто нібито передавав деталі зустрічей міністрів закордонних справ ЄС главі МЗС Росії Сергєю Лаврову, викликали політичний скандал під час виборчої кампанії Орбана. Згідно з транскриптами, Сійярто неодноразово відвідував Москву після 2022 року та пропонував допомогу в пом’якшенні санкцій ЄС.

Нагадаємо, нещодавно майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Сійярто зайнятий знищенням важливих документів щодо санкцій.

Можлива майбутня очільниця міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан попередила його, що знищення документів є протиправним діянням.