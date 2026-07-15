Глава правительства Британии заявил депутатам о конце своего "политического путешествия"

Глава правительства Великобритании Кир Стармер, который покинет свой пост на следующей неделе, заявил, что оставляет Соединенное Королевство "в лучшем состоянии, чем застал его", когда в последний раз в среду отвечал на вопросы депутатов в Палате общин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Стармер в понедельник уйдет в отставку после того, как лишился поддержки собственной Лейбористской партии, передав власть новому лидеру лейбористов Энди Бернему.

"Каждый премьер-министр, принимая эстафету, знает, что наступит день, когда придется передать ее другому", – сказал Стармер, который шесть лет возглавлял Лейбористскую партию и два года был премьер-министром.

"Это конец моего политического пути", – заявил он, хотя пока планирует остаться рядовым депутатом Палаты общин.

Парламентская демократия Великобритании позволяет партиям, находящимся у власти, менять своих лидеров, а значит, и премьер-министров, без проведения всеобщих выборов.

Следующие общенациональные выборы должны состояться не позднее 2029 года.

"Вопросы премьер-министру" – это еженедельная политическая традиция в Великобритании, в ходе нее глава правительства отвечает на вопросы лидеров оппозиции и других депутатов по темам, о которых он не знает заранее.

Это считается проверкой способности политического лидера быстро реагировать, хотя критики называют этот формат скорее политическим шоу, создающим больше шума, чем содержательной дискуссии.

9 июля Энди Бернем получил подавляющую поддержку лейбористов на пути к посту лидера партии.

Британцы считают, что Бернем будет лучшим главой правительства, чем любой из лидеров других британских партий.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.