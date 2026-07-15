В Великобритании готовят запрет на импорт из незаконных израильских поселений

Британский министр по вопросам торговли Крис Брайант заявил, что правительство страны работает над введением запрета на импорт и экспорт в незаконные израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Об этом он сообщил депутатам Комитета по вопросам бизнеса и торговли в среду, 15 июля, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Брайант заявил, что Великобритания запретит поставки в эти поселения, а также вывоз из них. Ранее правительство заявляло, что рассматривает все варианты, но не решалось официально поддержать запрет.

Министр подчеркнул, что существуют "очень весомые" моральные и правовые аргументы в пользу такого запрета.

"Мы работаем над тем, как именно это будет функционировать", – отметил он.

Сложность, по словам Брайанта, заключается в создании действенного запрета, а срок его введения зависит от того, какие законы будут применены.

Еще одним препятствием, как отметил министр, является сложность в определении и отслеживании происхождения товаров. Он сказал, что товары из поселений "часто" могут быть маркированы как продукция Израиля, хотя "они, очевидно, на самом деле происходят именно с территорий поселений".

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений, в число которых, в частности, входила идея полного запрета на импорт из незаконных поселений.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обвинил Европейскую комиссию в "недостаточных" мерах в отношении торговли с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.