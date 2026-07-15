В США отчеканят долларовую монету с изображением Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент объявил, что Монетный двор Соединенных Штатов вскоре начнет выпуск новой монеты номиналом 1 доллар с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия независимости США.

Об этом Бессент написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

На аверсе монеты изображен Трамп рядом с надписью "In God We Trust" ("Мы верим в Бога"). Вокруг него размещены надписи "Liberty" ("Свобода") и "1776–2026".

На реверсе монеты изображен орел, держащий стрелы в одной лапе, а в другой – оливковую ветку.

Бессент отметил в посте на X, что эта монета "символизирует силу американских ценностей и обещание нации, преданной сохранению свободы для всех".

С начала своего второго срока Трамп и его союзники настаивают на перевыпуске валюты и документов федерального выпуска, на которых будет изображено имя и портрет президента. Среди примеров – юбилейный паспорт с изображением Трампа на страницах и добавление его подписи на только что напечатанных купюрах номиналом 100 долларов.

Также есть предложения разместить изображение президента на монетах из 24-каратного золота и на юбилейных купюрах номиналом 250 долларов.

В прошлом году Трамп представил для богатых иностранцев "золотую карту" со своим изображением.