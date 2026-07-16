Єврокомісар прогнозує активізацію дискусій про спільну оборону ЄС вже восени

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс допускає, що восени в ЄС серйозно посиляться дискусії щодо статті 42-7 Договору про Євросоюз щодо спільної оборони.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

В інтерв’ю Кубілюс нагадав приблизне формулювання зазначеної статті: якщо будь-яка держава-член Європейського Союзу стикається з військовою агресією, то всі інші країни, всі інші держави-члени повинні надати допомогу і задіяти всі засоби, які вони мають, щоб допомогти цій країні. Це стосується як військової, так і цивільної допомоги.

За його словами, формально кожна держава-член ЄС і зараз зобов’язана виконувати цю статтю, однак потрібні чіткіші процедури і правила, як це працюватиме.

"Щодо цивільної допомоги, Європа дійсно дуже сильна. Є налагоджені процедури і протоколи, тож це можна виконати. А от щодо військової допомоги ми маємо знайти, як об’єднати всі сили, задіявши також НАТО. Це все стане частиною дискусій, які зараз починаються у Європі", – зазначив Кубілюс.

При цьому він переконаний, що ЄС має знайти спосіб інтегрувати ті можливості, які є в України – як військову промисловість, так і здатність до оборони – до європейських структур.

"Бо я абсолютно погоджуюся зі словами Марко Рубіо, що українська армія – найкраща в Європі. Тож для нас не інтегрувати Україну до європейської оборонної архітектури було б великою помилкою. Це – у наших інтересах", – додав єврокомісар.

Відповідаючи на запитання, коли реально може запрацювати стаття про спільну оборону, Кубілюс сказав: "Гадаю, восени дискусії про це серйозно посиляться".

У цьому контексті він згадав нещодавній саміт НАТО, "який дав кілька дуже важливих сигналів як Україні, так і Європі щодо великої трансформації, що починається".

"Йдеться про те, що американці називають концепцією "НАТО 3.0". Вона означає, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за неядерну оборону на європейському континенті. Зараз ми чекаємо на підготовку Європейської стратегії безпеки, яку обіцяла президентка Європейської комісії. Вона з’явиться, можливо, на початку осені. Маючи цю стратегію і певне стратегічне бачення того, куди ми рухаємося, ми побачимо реальний рух і у цих дискусіях", – додав Кубілюс.

Нещодавно Кубілюс також говорив, що для ЄС є життєво необхідною оборонна інтеграція з Україною, оскільки їй вдалося створити цілу оборонну екосистему та одну з найкращих армій у світі.

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