Еврокомиссар прогнозирует активизацию дискуссий о совместной обороне ЕС уже осенью

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс допускает, что осенью в ЕС значительно активизируются дискуссии по поводу статьи 42-7 Договора о Европейском Союзе, касающейся совместной обороны.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

В интервью Кубилюс напомнил примерную формулировку указанной статьи: если какое-либо государство-член Европейского Союза сталкивается с военной агрессией, то все остальные страны, все остальные государства-члены должны оказать помощь и задействовать все имеющиеся у них средства, чтобы помочь этой стране. Это касается как военной, так и гражданской помощи.

По его словам, формально каждое государство-член ЕС и сейчас обязано выполнять эту статью, однако нужны более четкие процедуры и правила, как это будет работать.

"Что касается гражданской помощи, Европа действительно очень сильна. Есть отлаженные процедуры и протоколы, поэтому это можно осуществить. А вот в отношении военной помощи нам нужно найти способ объединить все силы, задействовав также НАТО. Все это станет частью дискуссий, которые сейчас начинаются в Европе", – отметил Кубилюс.

При этом он убежден, что ЕС должен найти способ интегрировать те возможности, которые есть у Украины – как военную промышленность, так и оборонный потенциал – в европейские структуры.

"Потому что я абсолютно согласен со словами Марко Рубио о том, что украинская армия – лучшая в Европе. Поэтому для нас не интегрировать Украину в европейскую оборонную архитектуру было бы большой ошибкой. Это – в наших интересах", – добавил еврокомиссар.

Отвечая на вопрос, когда реально может вступить в силу статья о совместной обороне, Кубилюс сказал: "Думаю, осенью дискуссии по этому поводу серьезно активизируются".

В этом контексте он упомянул недавний саммит НАТО, "который дал несколько очень важных сигналов как Украине, так и Европе относительно начинающейся большой трансформации".

"Речь идет о том, что американцы называют концепцией "НАТО 3.0". Она означает, что Европа должна взять на себя основную ответственность за неядерную оборону на европейском континенте. Сейчас мы ждем подготовки Европейской стратегии безопасности, которую обещала глава Европейской комиссии. Она появится, возможно, в начале осени. Имея эту стратегию и определенное стратегическое видение того, куда мы движемся, мы увидим реальный прогресс и в этих дискуссиях", – добавил Кубилюс.

Недавно Кубилюс также говорил, что для ЕС жизненно необходима оборонная интеграция с Украиной, поскольку ей удалось создать целую оборонную экосистему и одну из лучших армий в мире.

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