В Італії обвалилась 100-річна будівля суду, де йшли реставраційні роботи

В італійському місті Больцано на півночі країни обвалилася будівля місцевого суду 1920-х років, де тривали реставраційні роботи.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 6 ранку 16 липня, з будівлею суду у Больцано, спорудженої у 1920-х роках. Обвалилася приблизно чверть всієї будівлі, де останнім часом тривали роботи з реставрації та розширення.

ANSA

Через ранній час на місці майже не було нікого з персоналу і працівників-реставраторів – окрім трьох прибиральників, одна людина отримала "незначні подряпини". Рятувальні служби обстежують місце завалу.

"Уся центральна секція будівлі суду абсолютно непридатна до використання. Про причини говорити поки рано. Ми спробуємо відновити роботу якнайшвидше та вигадати, як розосередити персонал", – прокоментував прокурор Аксель Бісіньяно.

🔵 #Bolzano Grande boato dopo il crollo del tetto del Tribunale. È accaduto poco prima delle 06:00. Sul posto i Vigili del Fuoco; non risultano persone coinvolte. In corso di valutazione cause e stabilità delle parti rimaste intatte

Immagini 'https://t.co/yko0XVGXAi' pic.twitter.com/eJHNnFXtB3 – Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 16, 2026

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