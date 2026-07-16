В Италии обрушилось 100-летнее здание суда, где велись реставрационные работы
Новости — Четверг, 16 июля 2026, 10:14 —
В итальянском городе Больцано на севере страны обрушилось здание местного суда 1920-х годов, где велись реставрационные работы.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел около 6 часов утра 16 июля со зданием суда в Больцано, построенным в 1920-х годах. Обрушилась примерно четверть всего здания, где в последнее время велись работы по реставрации и расширению.
Из-за раннего времени на месте почти не было никого из персонала и реставраторов – кроме трёх уборщиков, один человек получил "незначительные ссадины". Спасательные службы обследуют место обрушения.
"Вся центральная часть здания суда абсолютно непригодна для использования. О причинах говорить пока рано. Мы постараемся возобновить работу как можно скорее и придумать, как распределить персонал", – прокомментировал прокурор Аксель Бисиньяно.
🔵 #Bolzano Grande boato dopo il crollo del tetto del Tribunale. È accaduto poco prima delle 06:00. Sul posto i Vigili del Fuoco; non risultano persone coinvolte. In corso di valutazione cause e stabilità delle parti rimaste intatte– Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 16, 2026
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Напомним, в феврале 2026 года исторический театр в Неаполе был уничтожен масштабным пожаром.
В конце июня в центре Афин обрушился пятиэтажный жилой дом.