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В Италии обрушилось 100-летнее здание суда, где велись реставрационные работы

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Новости — Четверг, 16 июля 2026, 10:14 — Мария Емец

В итальянском городе Больцано на севере страны обрушилось здание местного суда 1920-х годов, где велись реставрационные работы.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 6 часов утра 16 июля со зданием суда в Больцано, построенным в 1920-х годах. Обрушилась примерно четверть всего здания, где в последнее время велись работы по реставрации и расширению.

 
ANSA

Из-за раннего времени на месте почти не было никого из персонала и реставраторов – кроме трёх уборщиков, один человек получил "незначительные ссадины". Спасательные службы обследуют место обрушения.

"Вся центральная часть здания суда абсолютно непригодна для использования. О причинах говорить пока рано. Мы постараемся возобновить работу как можно скорее и придумать, как распределить персонал", – прокомментировал прокурор Аксель Бисиньяно. 

Напомним, в феврале 2026 года исторический театр в Неаполе был уничтожен масштабным пожаром.

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