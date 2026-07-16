В Италии обрушилось 100-летнее здание суда, где велись реставрационные работы

В итальянском городе Больцано на севере страны обрушилось здание местного суда 1920-х годов, где велись реставрационные работы.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 6 часов утра 16 июля со зданием суда в Больцано, построенным в 1920-х годах. Обрушилась примерно четверть всего здания, где в последнее время велись работы по реставрации и расширению.

ANSA

Из-за раннего времени на месте почти не было никого из персонала и реставраторов – кроме трёх уборщиков, один человек получил "незначительные ссадины". Спасательные службы обследуют место обрушения.

"Вся центральная часть здания суда абсолютно непригодна для использования. О причинах говорить пока рано. Мы постараемся возобновить работу как можно скорее и придумать, как распределить персонал", – прокомментировал прокурор Аксель Бисиньяно.

🔵 #Bolzano Grande boato dopo il crollo del tetto del Tribunale. È accaduto poco prima delle 06:00. Sul posto i Vigili del Fuoco; non risultano persone coinvolte. In corso di valutazione cause e stabilità delle parti rimaste intatte

Immagini 'https://t.co/yko0XVGXAi' pic.twitter.com/eJHNnFXtB3 – Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 16, 2026

Напомним, в феврале 2026 года исторический театр в Неаполе был уничтожен масштабным пожаром.

В конце июня в центре Афин обрушился пятиэтажный жилой дом.