У центрі Афін обвалився п’ятиповерховий житловий будинок

У вівторок у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

На кадрах з місця події видно купу уламків на місці, де колись стояв будинок із сімома квартирами.

Обвал стався під час робіт на сусідній ділянці з демонтажу двоповерхової будівлі, на місці якої запланували звести п’ятиповерхову. Обвал відбувався поступово, що дозволило трьом людям, які перебували всередині, встигнути втекти. Четверту особу, яку спочатку вважали зниклою безвісти, згодом знайшли в іншому місці.

Спочатку на місце були направлені пошукові собаки для виявлення ознак життя серед руїн, а також було мобілізовано загалом 30 пожежників, вісім пожежних машин і три карети швидкої допомоги.

За даними поліції, п’ятеро осіб – власник сусіднього будинку, де проводилися роботи, підрядник, інженер-наглядач та двоє робітників – затримані.

Дозвіл на знесення сусідньої будівлі було вперше видано в листопаді 2024 року та затверджено Центральною секторною архітектурною радою, органом міського планування. Він стосувався знесення існуючої двоповерхової споруди, що складалася з магазину та складу на першому поверсі. Згідно з документами, будівля була зведена в 1956 році.

Дозвіл на знесення було поновлено приблизно через пів року, у липні 2025 року, після зміни власника. У вересні того ж року було надано попереднє схвалення, а в березні 2026 року – видано дозвіл на будівництво п’ятиповерхового житлового будинку з підвалом і мансардою, який мав замінити існуючу споруду.

Нагадаємо, у травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.

Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.