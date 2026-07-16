Міноборони Естонії проти законопроєкту про умови розміщення ядерної зброї

Міністерство оборони Естонії не підтримує законопроєкт, ініційований депутатом Варро Вооглайдом, щодо умов розміщення ядерної зброї на території країни у мирний час.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Вооглайд вніс на розгляд парламенту законопроєкт, згідно з яким у мирний час ядерна зброя може перебувати на території Естонської Республіки лише за рішенням парламенту та на передбачених цим рішенням умовах, йдеться у порядку денному засідання уряду на 16 липня.

Своєю чергою Міністерство оборони пропонує уряду не підтримувати проєкт.

У відомстві зазначили, що стратегічне ядерне стримування США є однією з гарантій членства в НАТО, і для його ефективності необхідно зберігати "певну невизначеність, щоб не полегшувати Російській Федерації отримання інформації".

"Оскільки рішення Рійгікогу має пройти два читання, політична дискусія може послабити єдність системи ядерного стримування НАТО, а також унеможливити розміщення ядерної зброї в Естонії без попередження", – додали в естонському Міноборони.

З огляду на ситуацію у сфері безпеки союзники, навпаки, прагнуть скорочувати пов’язані з ядерною зброєю юридичні та політичні обмеження, додали у відомстві.

Також варто зазначити, що 3 липня група з 50 литовських депутатів зареєструвала конституційну поправку, спрямовану на скасування положення, що забороняє розміщення ядерної зброї на території країни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що майже всі лідери фракцій Сейму погоджуються з тим, що положення конституції, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни, застаріло і має бути скасоване.