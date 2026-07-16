Минобороны Эстонии против законопроекта об условиях размещения ядерного оружия

Министерство обороны Эстонии не поддерживает законопроект, инициированный депутатом Варро Вооглайдом, об условиях размещения ядерного оружия на территории страны в мирное время.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Вооглайд внес на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому в мирное время ядерное оружие может находиться на территории Эстонской Республики только по решению парламента и на предусмотренных этим решением условиях, говорится в повестке дня заседания правительства на 16 июля.

В свою очередь Министерство обороны предлагает правительству не поддерживать законопроект.

В ведомстве отметили, что стратегическое ядерное сдерживание США является одной из гарантий членства в НАТО, и для его эффективности необходимо сохранять "определенную неопределенность, чтобы не облегчать Российской Федерации получение информации".

"Поскольку решение Рийгикогу должно пройти два чтения, политическая дискуссия может ослабить единство системы ядерного сдерживания НАТО, а также сделать невозможным размещение ядерного оружия в Эстонии без предварительного уведомления", – добавили в эстонском Минобороны.

Учитывая ситуацию в сфере безопасности, союзники, напротив, стремятся сократить связанные с ядерным оружием юридические и политические ограничения, добавили в ведомстве.

Также стоит отметить, что 3 июля группа из 50 литовских депутатов зарегистрировала конституционную поправку, направленную на отмену положения, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что почти все лидеры фракций Сейма согласны с тем, что положение конституции, запрещающее размещение ядерного оружия на территории страны, устарело и должно быть отменено.