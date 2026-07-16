Сибіга повідомив деталі перемовин з очільником МЗС Туреччини у Києві

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що у центрі розмови з турецьким колегою Хаканом Фіданом у Києві була ситуація у переговорному процесі довкола російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив під час спільної пресконференції 16 липня.

"Ключовою темою наших переговорів є мирні зусилля. Розповів Хакану про динаміку, залучення США та Європи, наші дієві мирні пропозиції. Туреччина всі ці роки відігравала важливу роль у мирному процесі. Переконаний, що цей потенціал ще може бути задіяний. Ми обмінялися думками, як активізувати ці мирні зусилля", – розповів Сибіга.

За його словами, Фідан на зустрічі розповів про результати своєї поїздки до Москви.

"Повторив нашу готовність до проведення зустрічі президента Зеленського з Путіним у Туреччині для завершення війни", – сказав міністр закордонних справ України.

Також Сибіга розповів колезі по ситуацію на фронті й нарощування "далекобійних санкцій" проти Росії.

"Ми єдині у позиції, що ця війна не принесе жодних результатів Москві. Єдиний правильний шлях для Путіна – вже зараз зупинити кровопролиття, прийняти пропозицію про припинення вогню та перейти до дипломатії", – сказав Сибіга.

Окрім того, міністри обговорювали питання двосторонніх відносин, у тому числі співпрацю в оборонній сфері, і безпеку у Чорному морі.

Фідан ще напередодні, 15 липня, прибув до Києва і застав нічну атаку РФ балістичними ракетами.

Візит Хакана Фідана в Україну анонсували публічно заздалегідь, що в умовах повномасштабної війни не є стандартною практикою.