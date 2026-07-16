Глава МЗС Туреччини звечора прибув до Києва і застав балістичну атаку

У Києві з 15 липня перебуває міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, він застав нічну атаку балістичними ракетами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час спільної пресконференції повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Сибіга розповів, що Фідан прибув до української столиці напередодні увечері, 15 липня.

"Ця ніч була гучною – переконаний, міністр також все це чув… Навіть перебування у Києві високого гостя не зупинило цих терористів", – зазначив очільник МЗС України.

Візит Хакана Фідана в Україну анонсували публічно заздалегідь, що в умовах повномасштабної війни не є стандартною практикою.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада прийняла закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною.