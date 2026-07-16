Сибига сообщил подробности переговоров с главой МИД Турции в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что в центре беседы с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Киеве была ситуация в переговорном процессе вокруг российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции 16 июля.

"Ключевой темой наших переговоров являются мирные усилия. Я рассказал Хакану о динамике, вовлечении США и Европы, наших действенных мирных предложениях. Турция все эти годы играла важную роль в мирном процессе. Убежден, что этот потенциал еще может быть задействован. Мы обменялись мнениями о том, как активизировать эти мирные усилия", – рассказал Сибига.

По его словам, Фидан на встрече рассказал о результатах своей поездки в Москву.

"Подтвердил нашу готовность к проведению встречи президента Зеленского с Путиным в Турции для завершения войны", – сказал министр иностранных дел Украины.

Также Сибига рассказал коллеге о ситуации на фронте и ужесточении "дальнобойных санкций" против России.

"Мы едины в том, что эта война не принесет Москве никаких результатов. Единственный правильный путь для Путина – уже сейчас остановить кровопролитие, принять предложение о прекращении огня и перейти к дипломатии", – сказал Сибига.

Кроме того, министры обсуждали вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в оборонной сфере, и безопасность в Черном море.

Фидан еще накануне, 15 июля, прибыл в Киев и застал ночную атаку РФ баллистическими ракетами.

Визит Хакана Фидана в Украину был анонсирован публично заранее, что в условиях полномасштабной войны не является стандартной практикой.